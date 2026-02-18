Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

18.02.2026 10:46:00
DHA
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi

 

İPTAL EDİLEN BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

 

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

 

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

 

Büyükada-Sedef Adası Hattı

 

Adalar-Beşiktaş Hattı

 

Üsküdar-Haliç Hattı

 

Kadıköy-Haliç Hattı

 

Beşiktaş-Haliç Hattı

