İstanbul'da binada korkutan yangın: 10 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yangın, saat 15.30 sıralarında Atakent Mahallesi 4'üncü Cadde'de bulunan bir sitede çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Bu sırada paniğe kapılan 1 kişi ise binanın birinci katından aşağı atladı.

Yoğun duman nedeniyle binada 19 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

MAHSUR KALAN 19 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 19 kişiyi kurtarıp, alevlere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.