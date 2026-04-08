İstanbul'da bir üsteğmen evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

8.04.2026 11:13:00
DHA
Kağıthane'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli üsteğmen Hasan Atahan (26), kendisine ulaşamayan kız arkadaşı Azra L. (22) tarafından evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Atahan’ın silahla başından vurulduğu ve beylik tabancasının yanında olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 00.15 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir erkek arkadaşı Hasan Atahan’dan haber alamayan Azra L., Atahan'ın kuzeni Hasan K. (22) ile yaşadığı eve gitti.

Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girildi. Eve girildiğinde, Hasan Atahan’ın koridorda sırtüstü hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

"BİLİNEN BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU"

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beykoz Riva’daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan Hasan Atahan’ın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. İfadesine başvurulan Azra L., Atahan’ın bilinen bir sağlık sorunu olmadığını, ancak son zamanlarda “yaşamaktan sıkıldım" şeklinde sözler söylediğini iddia etti.

HERHANGİ BİR NOTA RASTLANMADI

Kuzeni Hasan K.’nın ise Atahan’ın Gaziantep’te yaşayan annesinin kendisine ulaşamadığını, ayrıca çevrim içi katıldığı terapi görüşmesine de katılmadığını öğrendiklerini, bu nedenle hayatından endişe ederek adrese geldiklerini söylediği öğrenildi. Öte yandan Atahan’ın bir ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerde herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Atahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

'Polis intiharları araştırılsın' önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi İYİ Parti'nin polis intiharlarının araştırılmasına ilişkin önerisi üzerine konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, intihar eden polislerin İçişleri Bakanlığı yerine Sedat Peker’i etiketlediğini belirterek "Devleti için canını veren polisin kendi devletinden umudu yok" derken, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "Güvenliği sağlayanları güvencesiz bırakıyorsak orada yönetim sorunu vardır" tepkisini gösterdi. İYİ Parti'nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
CHP'li Bakan'dan 'polis intiharları' açıklaması: 'Polis amir baskısıyla, mobbingle, tükenmişlikle, ekonomik sıkıntılarla baş başa' CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan Mersin'de bir polisin intihar girişimde bulunduğunu ve Gaziantep’te bir polis memurunun intihar ettiğini belirterek, “Polis amir baskısıyla, mobbingle, tükenmişlikle, ekonomik sıkıntılarla baş başa. İçişleri Bakanı ise susuyor, görmezden geliyor, üstünü kapatıyor” dedi.
Ümit Özdağ: Polis intiharları geçim sıkıntısından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Emekli Polisler Derneği Antalya Şubesi’ne yaptığı ziyarette, “Şimdi polisteki intiharları biliyoruz arkadaşlar. Bu intiharlar da ne yazık ki geçim sıkıntısından dolayı” dedi.