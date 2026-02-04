Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin edenlere operasyon: 47 gözaltı!

İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin edenlere operasyon: 47 gözaltı!

4.02.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin edenlere operasyon: 47 gözaltı!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini satın alan ve dijital ortamda saklayan kişileri tespit etti.

Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait materyallerde suça konu içeriklerin bulunduğu belirlendi.

GÖZALTILAR VAR

İncelemeleri tamamlanan 47 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

İlgili Konular: #Çocuk istismarı