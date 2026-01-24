Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da da hissedilmişti... Övgün Ahmet Ercan'dan, Sındırgı'daki 5.1'lik deprem sonrası kritik açıklama: 'Şaşırtıcı biçimde gergin'

İstanbul'da da hissedilmişti... Övgün Ahmet Ercan'dan, Sındırgı'daki 5.1'lik deprem sonrası kritik açıklama: 'Şaşırtıcı biçimde gergin'

24.01.2026 09:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da da hissedilmişti... Övgün Ahmet Ercan'dan, Sındırgı'daki 5.1'lik deprem sonrası kritik açıklama: 'Şaşırtıcı biçimde gergin'

Balıkesir'de gece yarısı saat 00.24'te meydana gelen 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan Balıkesir'deki depremleri 'deprem kasırgası' olarak değerlendirdi, "Sındırgı şaşırtıcı biçimde gergin" dedi.

Balıkesir Sındırgı'da gece yarısı 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, korku yaratan Balıkesir depremin ardından Sındırgı'da yer kabuğunun şaşırtıcı şekilde gergin olduğunu, gerginliğin Güneydoğu Anadolu'ya kaydığını söyledi.

"SINDIRGI'DA YERKABUĞU ŞAŞIRTICI BİÇİMDE GERGİN"

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Sındırgı'da yaşanan deprem sonrası yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da süren deprem kasırgası. 00.24’de M5,2’lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak M4,5’u geçmesi beklenmez. Sındırgı’da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Gerginlik güneydoğuya kayıyor."

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #Övgün Ahmet Ercan #Sındırgı