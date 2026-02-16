İstanbul'da deprem mi oldu? Gece yarısı 'deprem' bildirimi uykudan uyandırdı: AFAD verileri paylaştı!

İstanbul'da gece saatlerinde yurttaşların cep telefonlarına gelen 'deprem bildirimi' kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD, depremin saatini ve büyüklüğünü paylaştı.

HERKESİ AYAĞA KALDIRDI

İstanbul genelinde gece saatlerinde mobil cihazlara düşen deprem uyarıları, megakent sakinlerini bir anda ayağa kaldırdı.

Uykularından bildirim sesiyle uyanan yurttaşlar, sarsıntı hissetmemelerine rağmen gelen mesajın ardından büyük bir merakla sosyal medyaya yöneldi.

Özellikle 'X' platformu üzerinden yapılan binlerce paylaşımda, kullanıcılar uyarının doğruluğunu ve çevrelerinde bir deprem olup olmadığını sorguladı.

Bazı yurttaşların bölgedeki şiddetli lodosun bu tür bir sistemi tetikleyip tetiklemediği konusundaki tahminleri ise dikkat çeken ayrıntılar arasındaydı.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Yaşanan bu belirsizlik ve dijital ortamdaki yoğun hareketlilik sürerken, resmi veri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı.

AFAD'ın sistemlerine yansıyan bilgilere göre, saatler 00.18'i gösterdiğinde İstanbul'un Çatalca ilçesinde yerin derinliklerinde bir hareketlilik kaydedildi.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, sarsıntının büyüklüğü 2,6 olarak açıklandı.

Büyüklüğü düşük olmasına rağmen akıllı telefonların erken uyarı sistemlerinin devreye girmesi, kentte 'küçük sarsıntı, büyük panik' havası oluşmasına neden oldu.