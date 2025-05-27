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İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı: Yaralılar var!

İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı: Yaralılar var!

27.05.2025 07:28:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı: Yaralılar var!

Kağıthane ilçesinde bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldı. Patlamada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, eğlence mekanına el bombası attı. Saldırıda patlamanın etkisiyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay sonrası özel harekat polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganları yakalamak için yaptığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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