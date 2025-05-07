Beşiktaş'ta korku dolu anlar! Eğlence mekanı çıkışında silahlı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş'ta eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından sokakta silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta korku dolu anlar! Eğlence mekanı çıkışında silahlı kavga: 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:05

Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Yalı Sokak'ta saat 04.00 sıralarında, eğlence mekanında tartışan taraflar mekandan çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti.

BİR KİŞİ YARALANDI

Bu sırada taraflardan biri silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, sokakta 5 adet boş kovan tespit etti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 


Etiketler: #beşiktaş

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