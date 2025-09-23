İstanbul'da evlat dehşeti... Babasını boğazını keserek öldürdü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 14:16:00
DHA
Sultangazi ilçesinde Burhan Güneşli, babası Nuri Güneşli'nin boğazını keserek öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, dün sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 

İddiaya göre; baba Nuri Güneşli (54) ve oğlu Burhan Güneşli (29) gece saatlerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Burhan Güneşli babası Nuri Güneşli'nin boğazını kesti.

Burhan Güneşli, polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi. Olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde baba Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Burhan Güneşli ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

