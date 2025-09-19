Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da 'yeğen' dehşeti... Amcasını bıçakladı!

19.09.2025 08:51:00
DHA
Kırkağaç ilçesinde C.Y. adlı şahıs, sokakta tartıştığı amcası M.Y.'yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli yeğen gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Boduroğlu Mahallesi 34 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; C.Y. (24), husumetli olduğu amcası M.Y. (54) ile sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda, C.Y. amcası M.Y.'yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki yurttaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Sağlık ekipleri yaralı C.Y.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan C.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis, şüpheli yeğen C.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

