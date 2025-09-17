Afyonkarahisar'da 'baba' dehşeti: 16 yaşındaki oğlunu bıçakladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 10:14:00
İHA
Şuhut ilçesinde baba, tartışma yaşadığı 16 yaşındaki oğlunu bıçakla yaraladı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı baba ise ekiplerce gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; B.A. ile oğlu R.A.A. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A.A., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli baba B.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

