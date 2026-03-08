İstanbul'da Fatma Nur Çelik öğretmenin adı otobüs ve durakta yaşatılacak

İETT, Fatma Nur öğretmen için bir otobüsünü özel olarak tasarladı ve 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nden itibaren başlamak üzere İstanbul Anadolu Yakası’nda göreve başlattı.

Otobüste, Fatma Nur Çelik'in resmi ile "Fatma Nur Çelik Öğretmeni saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız" yazısı yer aldı.

DURAĞIN ADI DA DEĞİŞTİRİLDİ

Özellikle Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı okul bölgesinde hizmet verecek İETT Otobüsü, UM40 Atatürk Mahallesi – Necip Fazıl Metro Hattı ile ve 9K Atatürk Mahallesi – Kadıköy hatlarında çalışacak.

İETT ayrıca, Fatma Nur öğretmenin görev yaptığı ve şimdi onun adını taşıyan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölgesindeki durağın adını da Öğretmen Fatma Nur Çelik durağı olarak değiştirme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet B., 2 Mart 2026 tarihinde, yanında getirdiği bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan öğretmenlerden Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, saldırgan öğrenci tutuklandı.

Eğitim sendikalarından peş peşe tepkiler yükselirken, öğretmenler, hayatını kaybeden meslektaşları ve okulda şiddete karşı iş bırakma kararı aldı.