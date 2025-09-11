Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

İstanbul'da feci kaza... İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

11.09.2025 10:07:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sürücülerinin adları öğrenilemeyen 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü ile 34 VA 9313 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir alışveriş merkezinin bahçe duvarına, otomobil ise refüje çarptıktan sonra diğer şeride geçip ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #yaralı #Ümraniye

İlgili Haberler

Şırnak'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Şırnak'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı Şırnak'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya'da tünelde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Antalya'da tünelde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Alanya ilçesinde tünelde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Antalya istikametine yaklaşık 3 saat ulaşım sağlanamadı.
Çanakkale'de feci kaza... Otomobil, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralı var!
Çanakkale'de feci kaza... Otomobil, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralı var! Çan ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde bulunan 85 yaşındaki Gülfiye Önal, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.