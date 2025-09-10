Antalya'da tünelde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Elikesik Mahallesi D-400 kara yolunun 2’nci Tüneller mevkiinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tünel içinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada büyük hasar gören araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Kaza sonrası araçlar çekiciyle kaldırılırken, Alanya çıkışından Antalya istikametine trafik kilitlendi. Yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, sürücüler yaklaşık 3 saat boyunca ilerleyemedi.

Trafik ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kısmen açılarak ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.