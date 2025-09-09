Çanakkale'de feci kaza... Otomobil, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 14:03:00
DHA
Çan ilçesinde TIR'a çarpan otomobilde bulunan 85 yaşındaki Gülfiye Önal, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Tepeköy mevkiinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hafize Sezgin'in kontrolünü yitirdiği 17 HZ 850 plakalı otomobil, Nuri Özcan yönetimindeki 17 GJ 222 plakalı TIR’a yandan çarpıp refüje çıktı.

Kazada sürücü Hafize Sezgin ve yanındaki Gülfiye Önal (85) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.

Yaralılar, Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gülfiye Önal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

