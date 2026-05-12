Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza: İş insanı Derya Üzüm karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

İstanbul'da feci kaza: İş insanı Derya Üzüm karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

12.05.2026 12:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza: İş insanı Derya Üzüm karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Derya Üzüm’e akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm’e, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #İstanbul #trafik kazası #Göktürk

İlgili Haberler

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davası ertelendi
Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davası ertelendi Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin davada bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verildi.
Yozgat'ta zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var...
Yozgat'ta zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var... Yozgat'ta 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Survivor’da korkunç kaza: Acun Ilıcalı yarışmayı süresiz askıya aldı!
Survivor’da korkunç kaza: Acun Ilıcalı yarışmayı süresiz askıya aldı! Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri süren Survivor Yunanistan'da, ünlü yarışmacı Stavros Floros'un karıştığı ağır bir tekne kazası meydana geldi. Yaşanan feci olayın ardından SKAI kanalı ve yapım ekibi, yarışmayı süresiz olarak askıya alma kararı aldı.