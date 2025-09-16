İstanbul'da feci olay... Ağaca asılı halde ölü bulundu!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Akdeniz Caddesi üzerinde gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde kenarındaki ağaca asılı halde bir kişiyi gören çevredeki yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yapılan incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.