İstanbul’da fırtına: Çatı uçtu, bir kişi ölümden döndü

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede çatılar uçtu, tabelalar yerinden koptu.



Şişli'deki Paşa Mahallesi Gönül Sokak'ta fırtınanın da etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye binaların çatılarında bulunan ve tehlike oluşturna parçaları merdiven yardımıyla topladı. Çatıdan kopan parçalar sokağa savrulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan parçaların savrulmasından dakikalar önce bir kişinin sokaktan geçtiği anlar görülüyor.



Elindeki şemsiyeyle sokakta yürüyen kadının geçmesinden dakikalar sonra çatıdan kopan parçalar sokağa savruluyor.Yaşan olayın ardından sokakta park halinde bulunan araçlar da zaar gördü. Paşa Mahallesi'nde Darülaceze Caddesi ve Batı Caddesi'nde meydana gelen olaylarda ise, çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu.