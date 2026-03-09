İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'un bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 51, Anadolu Yakası’nda yüzde 72, İstanbul genelinde ise yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.

Oluşan yoğun trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Yoğunluğun yaşandığı bir nokta da Kozyatağı D-100 Karayoluydu. Kadıköy istikametine gitmek isteyen sürücüler trafikteki yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.