İstanbul'da hareketli anlar: Ailesini rehin aldı, 3. kattan atladı!

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi 2'nci fidan sokakta yaşandı.

İddiaya göre Ergin Y. isimli şahıs, erkek kardeşini, annesini ve babasını evin içerisinde rehin aldı.

Fırsatını bulup evden kaçan erkek kardeşi komşulardan yardım istedi. Komşulara sığınan çocuğun kolundan bıçakla yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahsın balkona kilitlediği annesi itfaiye ekipleri tarafından camdan kurtarıldı.

3. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Evde tek kalan şahıs, polis ekipleri eve girmek isteyince balkona çıkarak yaşadığı 6 katlı apartmanın 3'ncü katından kendisini aşağıya attı.

Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Ergin Y. kendisine müdahale etmek isteyen polis ve sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Hastaneye kaldırılan Ergin Y.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

"KARDEŞİ BİZE SIĞINDI"

Araç sahibi Mehmet Aydoğan, "Her saniye bizi rahatsız ediyor. Gelip kapıya vuruyor. Bugün ailesini rehin aldı. Kardeşi bize sığındı. Bu çekilmez bir hale geldi. Polisleri ardık geldiler. Polislere kapıyı açmadı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son kendisini camdan aşağıya attı. Bir rahatsızlığı var mı yok mu bende onu bilmiyorum" dedi.

Mahalle sakini Osman Temur "Akıl hastanesinde yattı. Şikayet ediliyor alıyorlar bir ay bekletiyorlar tekrar salıyorlar. Geçenlerde benim yeğenin çocuğuna laf atmış. Bugün ben sadece atladığını gördüm" ifadelerini kullandı.