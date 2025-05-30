İstanbul'da Harun Karadeniz'i anma etkinliği: Fikirleri ve mirası yeniden konuşulacak

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden Harun Karadeniz’i anmak üzere özel bir etkinlik düzenliyor. “Harun Karadeniz’in Fikirleri, Mücadelesi ve Bugüne Yansımaları” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Karaköy’deki Harun Karadeniz Konferans Salonu’nda yapılacak.

Etkinliğin moderatörlüğünü Mete Akalın üstlenirken, konuşmacılar arasında Harun Karadeniz’in ailesinden Hülya Karadeniz, yayıncı-yazar Fahri Aral, akademisyen Gökalp Eren ve öğretim üyesi Candeğer Ceylan yer alacak.

Karadeniz’in “Eğitim Üretim İçindir” sloganıyla özetlenen eğitim anlayışından, gençlik hareketlerindeki rolüne ve bugünün sosyal mücadelelerine etkisine kadar pek çok başlık tartışmaya açılacak.

TMMOB tarafından düzenlenen bu anlamlı buluşmada, Harun Karadeniz’in 1960’lar Türkiye’sindeki politik duruşu ve öğrencilerle birlikte yürüttüğü mücadelenin günümüzde nasıl yankı bulduğu masaya yatırılacak.

Yer: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Salon: Harun Karadeniz Konferans Salonu, Karaköy

Tarih: 31 Mayıs 2025 Cumartesi

Saat: 14.00



