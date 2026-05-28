İstanbul'da hava aniden değişiyor: Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe sağanak uyarısı! İlçe ilçe liste verildi

Mayıs ayının son günlerinde yaz sıcaklıklarını hissetmeye başlayan İstanbul, ani bir serinleme ve yağış dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak üst üste uyarılarda bulundu.

YAĞIŞ KÜTLESİ İSTANBUL’A YAKLAŞIYOR: YAZ SICAKLIĞINA KISA MOLA

Radar görüntülerinden elde edilen son verilere göre, Marmara Denizi çevresinde hareketlenen yoğun bulut ve yağış kütleleri İstanbul'a doğru ilerliyor. Kentte sıcaklıkların ani bir düşüşle en düşük 14, en yüksek 24 derece civarında seyretmesi beklenirken; metrekareye yer yer 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

MGM yetkilileri, yağış anında rüzgarın hızını artırabileceğine dikkat çekerek, kısa süreli su birikintileri, ani sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların tedbirli olmasını istedi.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin ilçe bazlı tahmin raporuna göre, yağışlar kentin her iki yakasında da farklı yoğunluklarda hissedilecek. İşte ani sağanak ve gök gürültüsü beklenen o ilçeler:

Avrupa Yakası: Fatih, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri.

Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy ve Şile.

Yağışların bazı ilçelerde kısa süreli geçişler şeklinde, bazı bölgelerde ise yerel olarak oldukça kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olarak etkisini göstermesi öngörülüyor.

HAFTA SONU YENİDEN GÜNEŞ GÖRÜNÜYOR

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'u etkisi altına alan bu serin ve yağışlı hava dalgası uzun süreli olmayacak. Perşembe günü etkili olan yağışların ardından cuma gününden itibaren bulutlar dağılmaya başlayacak. Hafta sonu ise kent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olurken, hava sıcaklıklarının yeniden yükselerek 24-25 derece bandına çıkması bekleniyor.