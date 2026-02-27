Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 11:22:00
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

Avcılar’da İBB Sosyal Tesisleri durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. OIay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.30’da Avcılar’da İBB Sosyal Tesisleri durağında meydana geldi. Durağa yaklaşan iki metrobüs iddiaya göre takip mesafesini koruyamayınca kaza yaptı.

Arkadaki araç öndeki metrobüse çarptı. Araçlarda bulunanlar panik yaşarken, kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edilirken; kaza nedeniyle seferler tek yönlü olarak durduruldu. 

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 sürücü ise polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

