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İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

12.06.2025 14:19:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

Bahçelievler ilçesinde 4 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş merkezinin çatısında hasar oluştu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi'nde Kalender Sokak'taki 4 katlı iş merkezinin çatısında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yoğun dumanı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş merkezinin çatısında hasar oluştu.

"PERSONEL DE YENİ GELİYORDU"

Celal Rişvan, "Ben burada esnafım. Yoğun dumanları gördük. İtfaiyeye haber verdik. Burası kurumsal bir şirket. Personelde yeni geliyordu. 10 dakika sonra itfaiye geldi. Şuan yangına müdahale ediliyor. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" diye konuştu.


İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #iş merkezi

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