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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Bitişikteki dükkanlara da sıçradı!

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Bitişikteki dükkanlara da sıçradı!

11.06.2025 15:39:00
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DHA
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İstanbul'da sanayi sitesinde yangın: Bitişikteki dükkanlara da sıçradı!

Ümraniye'de Kadosan Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki dükkanlara sıçradı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; bir otomotiv yedek parça dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla büyüyerek bitişikteki dükkanlara sıçradı. Alevlerin sardığı dükkanlardan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ve dükkanlarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #sanayi #Ümraniye

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