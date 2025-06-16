İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin, IŞİD'in faaliyetlerini devam ettirebilmesi için destek sağladıkları, üyelerin örgütten kopmalarını engelledikleri, PKK/KCK terör örgütü kontrolündeki kamplarda bulunan örgüt mensuplarına yardım adı altında örgüt üyelerine iletilmek üzere para gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman el geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.