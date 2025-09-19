İstanbul'da IŞİD operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İsviçre’de 'terörizm finansmanı' suçundan hakkında soruşturma bulunan Anne-Karine Meyer ile Türkiye’de ikamet eden bazı yabancı uyruklu kişilerin, Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde ölen örgüt mensuplarının Türkiye’deki ailelerine ve cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine para, kira, giyim ve gıda yardımı sağladıkları belirtiliyor. Bu kapsamda İstanbul ve Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 3’üne adli kontrol tedbiri uygulandı.

MASAK TESPİT ETTİ

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin Suriye’de YPG kontrolündeki kamplarda bulunan IŞİD üyesi kadınlara maddi destek sağlamak amacıyla 'infak' adı altında para topladığı, Al Hayrat Derneği’nin kurucusu Merve Nur Okçuoğlu’nun banka hesaplarını kullanarak bu paraları yönettiği tespit edildi. MASAK tarafından incelenen bankacılık verilerinde, şüphelilerin IŞİD kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transferi yaptıkları da belirlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken firari olan 1 kişi de daha sonra yakalandı.