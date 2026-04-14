İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

14.04.2026 10:45:00
DHA
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e finans sağladıkları ve çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine para aktararak örgütten kopmalarını engelledikleri tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan mahkumiyet kararı bulunan kişilere para yardımı yaptıkları belirlenen, Suriye’de bulunan IŞİD mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden para temin ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine ve eşlerine maddi destek sağlayarak örgütsel bağın sürdürülmesine yönelik finans faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Silahlı terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen ve çatışma bölgesindeki kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yozgat'ta IŞİD operasyonu: 3 tutuklama
Yozgat'ta IŞİD operasyonu: 3 tutuklama Yozgat'ta IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak merkezli IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Şırnak merkezli IŞİD operasyonu: 9 gözaltı Şırnak merkezli 2 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
56 ilde IŞİD operasyonları: 525 kişi gözaltına alındı
56 ilde IŞİD operasyonları: 525 kişi gözaltına alındı Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 56 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı.