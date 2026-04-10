Şırnak merkezli IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak merkezli IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

10.04.2026 10:15:00
ANKA
Şırnak merkezli IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak merkezli 2 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD terör örgütüne finansal destek sağlayan ve eleman temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 9 Nisan'da Şırnak ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5, Silopi ilçesinde 2, İdil ilçesinde 1 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda; 2 pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 55 kartuş ile çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

