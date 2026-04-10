Şırnak merkezli IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, IŞİD terör örgütüne finansal destek sağlayan ve eleman temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 9 Nisan'da Şırnak ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5, Silopi ilçesinde 2, İdil ilçesinde 1 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda; 2 pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 55 kartuş ile çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.