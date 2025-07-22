Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

22.07.2025 10:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen, örgüt adına finansal transferlerde "kurye" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin kuvvetli şüphe bulunan, bunlarla finansal ilişki içerisinde olan zanlıların kimliklerini belirledi.

Toplam 3 ilçede tespit edilen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ile 865 mermi ele geçirildi.

İlgili Konular: #İstanbul #IŞİD #Operasyon

İlgili Haberler

Yerlikaya duyurdu: 28 ilde IŞİD operasyonu, 153 gözaltı
Yerlikaya duyurdu: 28 ilde IŞİD operasyonu, 153 gözaltı Bakan Ali Yerlikaya, 28 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 153 şüpheli terör örgütü mensubunun yakaladığını duyurdu.
Kilis’te IŞİD operasyonu: Tutuklamalar var!
Kilis’te IŞİD operasyonu: Tutuklamalar var! Terör örgütü IŞİD'e yönelik Kilis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
Samsun'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı Samsun'da terör örgütü IŞİD’e yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.