İstanbul'da kene alarmı! Vakalar arttı: Hangi tür riskli?

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene kaynaklı hastalıklar yeniden gündeme geldi. Sivas’ta 8, Kayseri’de 4 kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, özellikle vakaların yoğunlaştığı bölgeler ve doğru müdahale yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KKKA’nın Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır görüldüğünü belirten Dr. Uzun, bu hastalığın yalnızca Hyalomma türü keneler tarafından bulaştırıldığını ifade etti.

“Tabi ki bunların hepsi bu virüsü taşıyıp yaymıyor. Hyalomma dediğimiz bir cins var, onunla bulaşan bir mikroorganizma” dedi. Türkiye’de ölüm oranının yaklaşık %5 olduğunu vurgulayan Uzun, ekolojik dengenin bozulmasının kene vakalarını artırabileceğini belirtti.

İSTANBUL'DA VAKALAR ARTTI

İstanbul’da kene vakalarında artış olduğunu ifade eden Dr. Uzun, “İstanbul'da son verilere göre 6-7 bin kişi kene tutunması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Şunu biliyoruz ki İstanbul'da KKKA yok. Şimdiye kadar İstanbul'daki kenelerden bulaşan bir hastalık yok. Bu hastalık özellikle Kelkit Vadisi, yani Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Yozgat o bölgede var olan bir hastalık. İstanbul'da da o tür keneler var ama bir bulaş şu ana kadar bildirilmiş değil” diye konuştu.

'VÜCUTTA NE KADAR AZ KALIRSA O KADAR İYİ'

Kene vücuda tutunduğunda en kısa sürede çıkarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Uzun, “Böyle bir tutunma durumunda ‘Ellemeyin, sağlık kuruluşunda çıkarılsın’ gibi bir tutum var. Ancak buradaki en önemli şey, kene vücutta ne kadar az kalırsa o kadar iyi. Kişi keneyi tespit ettiğinde sağlık kuruluşuna çok kısa sürede varamayacaksa o zaman kendisinin çıkarmasını istiyoruz” diyerek çıkarma yöntemini detaylandırdı.

Cımbız veya peçeteyle, keneyi tutunduğu yerden hoyratça davranmadan yukarı doğru çekmenin yeterli olduğunu ifade etti.