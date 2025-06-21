İstanbul'da kene alarmı! Vakalar arttı: Hangi tür riskli?

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene kaynaklı hastalıklar
yeniden gündeme geldi. Sivas’ta 8, Kayseri’de 4 kişinin Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine uzmanlar vatandaşları
dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Klinik Mikrobiyoloji
ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, özellikle vakaların
yoğunlaştığı bölgeler ve doğru müdahale yöntemleri hakkında önemli
açıklamalarda bulundu.
KKKA’nın Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır görüldüğünü belirten Dr. Uzun, bu hastalığın yalnızca Hyalomma türü keneler tarafından bulaştırıldığını ifade etti.
“Tabi ki bunların hepsi bu virüsü taşıyıp
yaymıyor. Hyalomma dediğimiz bir cins var, onunla bulaşan bir mikroorganizma”
dedi. Türkiye’de ölüm oranının yaklaşık %5 olduğunu vurgulayan Uzun, ekolojik
dengenin bozulmasının kene vakalarını artırabileceğini belirtti.
İSTANBUL'DA VAKALAR ARTTI
İstanbul’da kene vakalarında artış olduğunu ifade eden Dr.
Uzun, “İstanbul'da son verilere göre 6-7 bin kişi kene tutunması şikayetiyle
sağlık kuruluşlarına başvurdu. Şunu biliyoruz ki İstanbul'da KKKA yok. Şimdiye
kadar İstanbul'daki kenelerden bulaşan bir hastalık yok. Bu hastalık özellikle
Kelkit Vadisi, yani Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Yozgat o bölgede var olan bir
hastalık. İstanbul'da da o tür keneler var ama bir bulaş şu ana kadar bildirilmiş
değil” diye konuştu.
'VÜCUTTA NE KADAR AZ KALIRSA O KADAR İYİ'
Kene vücuda tutunduğunda en kısa sürede çıkarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Uzun, “Böyle bir tutunma durumunda ‘Ellemeyin, sağlık kuruluşunda çıkarılsın’ gibi bir tutum var. Ancak buradaki en önemli şey, kene vücutta ne kadar az kalırsa o kadar iyi. Kişi keneyi tespit ettiğinde sağlık kuruluşuna çok kısa sürede varamayacaksa o zaman kendisinin çıkarmasını istiyoruz” diyerek çıkarma yöntemini detaylandırdı.
Cımbız veya
peçeteyle, keneyi tutunduğu yerden hoyratça davranmadan yukarı doğru çekmenin
yeterli olduğunu ifade etti.