İstanbul'da korku dolu anlar: İşyerine el bombası atıp kaçtı!

İstanbul Ümraniye'nin Çakmak Mahallesi Alemdağ Caddesi'ndeki iş yerine sabah saatlerinde kasklı bir saldırgan tarafından el bombası atıldı.

Şüpheli, saldırının ardından hızla uzaklaşırken, bombanın patlaması sonucu iş yeri sahibi hafif yaralandı, dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan iş yeri sahibi sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Görüntülerde kasklı şüphelinin bir süre önünde beklediği iş yerine el bombasını atıp kaçması ve patlamayla birlikte çevre sakinlerinin yaşadığı panik anları yer aldı.