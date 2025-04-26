İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın doktoru Cumhuriyet'e konuştu: 'Gözaltı sürecinde bile tıbbi destek almalı'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 26.04.2025 - 15:25

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.

Cumhuriyet’in ulaştığı Başa’nın kalp doktoru, Başa’nın sağlık durumunun gözaltı işleminde bile tıbbi destekle yapılacak boyutta olduğunu söyledi.

‘BÜYÜK RİSK BARINDIRIYOR’

Başa’nın doktoru, hastasının geçmişte bypass ameliyatı geçirdiğini de belirterek şunları söyledi:

“Ameliyatta tıkalı üç damarı açıldı. Ancak zaman içinde iki damarı yeniden tıkandı. Kalbin yüzde 50’sini besleyen damarı tıkalı. Tek bir damar üzerinden kalbi beslenebiliyor. Bu nedenle de ilaç tedavisi ile yakın tıbbi takibi yapılıyor.



Rahatsızlığı nedeniyle de ağır stres ortamından uzak ve kalp merkezine ulaşabilir mesafede olması gerekiyor. Bu durumun yarattığı yaşamsal riski azaltmak için yakın zamanda yeni bir operasyon planlanıyordu. Başa’nın ayrıca yüksek tansiyon rahatsızlığı da bulunuyor. Gözaltı ve olası tutuklama durumu çok daha büyük yaşamsal risk barındırıyor.”





3 MART'TA AMELİYAT OLMASI YÖNÜNDE RAPOR VERİLMİŞ

Öte yandan Cumhuriyet, Başa'nın 3 Mart'taki anjiyo işlemi sonrasının epikriz raporuna ulaştı. Göğüs ağrıları nedeniyle gittiği hastanede anjiyo yapılan Başa'ya ilişkin raporda "Hastaya operasyon gerekliliği konusunda bilgi verildi. Stentin yüksek riskli olduğu belirtildi" ifadeleriyle açık kalp ameliyatı yapılması yönünde görüş belirtildi. Ancak Başa'nın 2021'de geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası ikinci ameliyatın da riskli olması nedeniyle bir süre ilaç tedavisiyle takip edilmesi yönünde tedavi planı uygulanmaya başlandığı öğrenildi.