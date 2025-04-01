Kuyumcuda şoke eden soygun: Altın bakar gibi yaparken cebine attı!

Hatay’da yanındaki kadınla kuyumcuda altın bakan şahsın 100 bin TL değerindeki altın bilekliği kaşla göz arasında cebine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuda şoke eden soygun: Altın bakar gibi yaparken cebine attı!
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:48

Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde yaşandı.

Mahallede bulunan kuyumcuya gelen kadın ve erkek çift altın almak istedi.

İşyeri sahibi altın göstererek yardımcı olmaya başladı. Erkek şahıs, masanın üzerinde bulunan 100 bin TL değerindeki çeyrek altınlı altın bilekliği saniyeler içerisinde cebine koydu.

Ziynet eşyasını çalan çiftin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Kuyumcu #hırsızlık

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