İstanbul'da metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Bostancı'da meydana gelen olayda bir metro treninin raydan çıktığı öğrenildi. İlk bilgilere göre tren içerisindeki yolcular tahliye edilmeye başlandı.

Trenden çıkan yolcuların, ekiplerin yönlendirmesiyle tünel içerisinde yürüyerek güvenli bölgelere ulaştırıldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olayın nedenine ilişkin inceleme ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.