İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle metro seferleri uzatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, sekiz metro hattında trenler saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.
Sefer saatleri uzatılan hatlar şöyle:
- M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı - Kirazlı
- M2 Yenikapı - Hacıosman
- M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı
- M5 Üsküdar - Samandıra
- M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
- M7 Yıldız - Mahmutbey
- M8 Bostancı - Parseller
İBB’den yapılan duyuruda, gece boyunca planlanan etkinlikler nedeniyle vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ek sefer planlamasının yapıldığı belirtildi.