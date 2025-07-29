İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle metro seferleri uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, sekiz metro hattında trenler saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.

Sefer saatleri uzatılan hatlar şöyle:

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı - Kirazlı

M2 Yenikapı - Hacıosman

M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar - Samandıra

M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7 Yıldız - Mahmutbey

M8 Bostancı - Parseller

İBB’den yapılan duyuruda, gece boyunca planlanan etkinlikler nedeniyle vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ek sefer planlamasının yapıldığı belirtildi.