İstanbul'da metro seferlerine Gezi düzenlemesi: Taksim durağı kapatıldı

31.05.2026 12:32:00
ANKA
Taksim Dayanışması'nın Gezi Direnişi'nin 13. yılında basın açıklaması yapılacağını belirterek Taksim'e çağrı yapması ardından Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Açıklamada Taksim istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.

Taksim Dayanışması, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Gezi Direnişi'nin 13. yılında Taksim'de bir basın açıklaması yapılacağını duyurmuştu. Bu akşam saatlerinde yapıması beklenen açıklama öncesi İstanbul Valiliği'nin talimatı ile bir dizi kısıtlama kararı uygulamaya konuldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve

- TF Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye kapalı olacak.

- ⁠Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak.

Metro İstanbul ayrıca, Şişhane İstasyonu'nda yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabileceğini duyurdu ancak Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceğini açıkladı.

