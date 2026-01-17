Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da milyonluk vurgun... Çalıştıkları şirketi dolandırdılar!

17.01.2026 12:02:00
İHA
İstanbul’da bir kablo firmasının hissedarı iş insanı M.Ç. ve yanında çalışan 5 kişi, şirketin yüzde 80'ine sahip olan diğer ortağını 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.C.’nin siparişlerden gelen tutarların bir kısmını kendi hesabına geçirdiği ve bu yöntemle sağladığı haksız kazançla Karaköy’de iş hanı alıp kablo şirketi kurduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da bulunan bir kablo şirketinin yetkilileri polis ekiplerine başvurarak, şirketin ortağı olan iş insanı M.Ç.'nin şirketi dolandırdığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Şirket yetkilileri şüphelinin, firmada yüzde 20 hisseye sahip olduğunu ve yurtdışından gelen sipariş ödemelerinin bir kısmını kendi hesabına geçirdiğini ve buradan sağladığı yaklaşık 5 milyon dolarlık haksız kazançla Karaköy’de iş hanı alıp kablo şirketi kurduğunu da iddia etti.

Gelen şikâyet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmaların ardından İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan işyerlerine 7 Ocak Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Yapılan arama ve yakalama çalışmalarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin işyerine yaptığı aramalarda; 11 adet cep telefonu,6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harici bellek, suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

