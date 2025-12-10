AYRINTILAR GELİYOR...
İstanbul'da okulda doğal gaz paniği: Tahliye edildi!
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Silivrikapı Mahallesinde bulunan bir okulda meydana gelen doğal gaz kaçağı iddiasıyla okul tahliye edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
10.12.2025 14:08:00
Güncellenme:
İHA
