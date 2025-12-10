Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da okulda doğal gaz paniği: Tahliye edildi!

İstanbul'da okulda doğal gaz paniği: Tahliye edildi!

10.12.2025 14:08:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da okulda doğal gaz paniği: Tahliye edildi!

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Silivrikapı Mahallesinde bulunan bir okulda meydana gelen doğal gaz kaçağı iddiasıyla okul tahliye edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #İstanbul #okul #doğal gaz #Tahliye

İlgili Haberler

Ankara'da doğal gaz borusu kesilen dairede patlama
Ankara'da doğal gaz borusu kesilen dairede patlama Ankara Mamak’ta bir evde meydana gelen patlamada büyük çapta hasar oluştu. Doğal gaz borusunu kesip çakmak çaktığı öne sürülen 35 yaşındaki Zübeyir K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de doğal gaz kaynaklı patlama! 1 kişi yaralandı
Niğde'de doğal gaz kaynaklı patlama! 1 kişi yaralandı Niğde'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğal gazdan kaynaklı patlamada dairede oturan C.C., hafif şekilde yaralandı.
Küçükçekmece'de doğal gaz borusu patladı: 2 işçi yaralandı
Küçükçekmece'de doğal gaz borusu patladı: 2 işçi yaralandı Küçükçekmece'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada sonucu 2 İSKİ çalışanı hafif yaralanırken, bir binada hasar oluştu.