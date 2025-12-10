Cumhuriyet Gazetesi Logo
Niğde'de doğal gaz kaynaklı patlama! 1 kişi yaralandı

Niğde'de doğal gaz kaynaklı patlama! 1 kişi yaralandı

10.12.2025 09:24:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Niğde'de doğal gaz kaynaklı patlama! 1 kişi yaralandı

Niğde'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğal gazdan kaynaklı patlamada dairede oturan C.C., hafif şekilde yaralandı.

Merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Şehit Salim Erten Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede gece saatlerinde C.C.'nin oturduğu dairenin mutfak kısmında doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi.

Endişe yaratan patlamanın ardından apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Evin ve binanın dış cephesine hasara yol açan patlamada hafif yaralanan C.C., sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Binaya gelen doğal gaz akımını kesen ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı

İlgili Konular: #Niğde