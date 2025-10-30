Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul’da organize suç operasyonları: 10 ayda 906 kişi gözaltına alındı

30.10.2025 22:29:00
Haber Merkezi
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025’ten bu yana 906 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 700’ü tutuklanırken, 180’i adli kontrol şartıyla, 26’sı ise emniyetten serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; kasten öldürme, yağma, tehdit, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçları işlediği belirlenen organize grupların deşifre edilmesine yönelik çalışmaların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli biçimde sürdürüldüğü belirtildi.

