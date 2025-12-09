İstanbul'da Rus turistten 'darp' iddiası: Soruşturma başlatıldı

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Levent’te bulunan bir kitap ofisinde meydana geldi.

İddiaya göre tatil için İstanbul’a gelen Rus Maria Avdienko, daha önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından iş insanı A. D.’nin doğum günü partisine davet edildi. Nezir T.’nin kendisini otelden alması sonrasında Avdienko, partinin düzenlendiği ofise gitti.

SAÇINDAN ÇEKİLDİ YERE İTİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde A. D. iddiaya göre Avdienko'yu yanına çağırdı. Avdienko da yanına gittiği A. D.’nin doğum gününü kutlamak istedi. A. D. partideki gürültülü ortam nedeniyle kadına bahçeye geçmeyi önerdi. Bahçeye geçecekleri sırada A. D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş’a birşeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı.

Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko’yu saçından çekti; A.D.' nin ise gülümseyerek Avdienko’yu ittiği iddia edildi.

BAŞINI FAYANSA ÇARPTI

Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Avdienko, başını fayansa çarptı. Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Avdienko, ayağa kalmaya çalıştığı sırada Büşra Karakaş’ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi. Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan Avdienko, olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti.

Olayın ardından A.D. ve Büşra Karakaş içeri geçerken Avdienko ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.

DARP RAPORU ALDI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası Maria Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, kendisini darbeden Büşra Karakaş ile A. D. ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü şirket yöneticisi Mustafa C.’den şikayetçi oldu. Maria Avdienko’nun darp raporu aldığı öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.