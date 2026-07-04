İstanbul’da sağanak hayatı felç etti: Marmara’da sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini artırırken çok sayıda ilçede yollar suyla kaplandı, rögarlar taştı, alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı.

Sağanak yalnızca İstanbul’da değil, Marmara Bölgesi genelinde de alarm durumuna neden oldu. Meteoroloji’nin bölgesel tahminine göre Marmara’da aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli’nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. MGM, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

İSTANBUL’DA YOLLAR DEREYE DÖNDÜ

İstanbul’da sağanak en çok Sultangazi, Esenler, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy ve Fatih’te etkili oldu. Kentin birçok noktasında caddeler kısa sürede göle dönerken, yokuşlardan akan su dere görüntüsü oluşturdu.

Beşiktaş’ta cadde üzerinde oluşan yoğun su akışı nedeniyle bir kadın akıntıya kapılma tehlikesi yaşadı. Ayakta durmakta zorlanan kadın, çevredeki yurttaşların yardımıyla güvenli bölgeye alındı. Aynı bölgede motosiklet sürücüleri de taşkın nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Çekmeköy’de ise, motosikletli kuryeler taşan yolda oluşan akıntıya kapılarak devrildi. Sultangazi ve Esenler’de bazı sokaklar suyla kaplanırken çok sayıda sürücü yollarda mahsur kaldı.

KAPALIÇARŞI VE KARAKÖY’Ü SU BASTI

Yağış tarihi bölgelerde de etkili oldu. Kapalıçarşı’nın bazı bölümlerinde su birikintileri oluşurken Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda da dükkanlara su girdi. Esnaf, dolan suyu kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda yerli ve yabancı turistler yürümekte zorlandı. Özellikle zemin ve bodrum kattaki iş yerlerinde su baskını riski arttı.

KAĞITHANE, ŞİŞLİ VE ZİNCİRLİKUYU’DA ZOR ANLAR

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde kanalizasyon borusunun patlaması sonucu cadde ve semt pazarı sular altında kaldı. Pazarcılar ve alışveriş yapan yurttaşlar zor anlar yaşarken, Çağlayan Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerine su girdi. Şişli’de şiddetli yağışın etkisiyle devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda hasara yol açtı. Mecidiyeköy ve çevresinde araçlar, tekerleklerine kadar ulaşan su birikintilerinin içinden ilerlemek zorunda kaldı.

Zincirlikuyu’da bir alt geçidi su bastı. Harem Sahil Yolu’nda da biriken su nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi. Kadıköy’de Fikirtepe Uzunçayır Kavşağı’nda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

BURSA, KOCAELİ, SAKARYA VE TEKİRDAĞ İÇİN UYARI

Marmara genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ için de dikkatli olunması istendi. Bölgesel tahminlerde Marmara’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Bursa’da sağanak beklentisiyle birlikte rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli esebileceği tahmin edildi. Kocaeli’de İzmit, Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe ve Körfez başta olmak üzere birçok ilçede gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sakarya’da da Adapazarı, Serdivan, Sapanca, Hendek ve Karasu çevresinde yağışlı havanın etkili olabileceği bildirildi.

Tekirdağ ise kuvvetli yağış beklenen iller arasında yer aldı. Çorlu, Çerkezköy, Malkara, Saray, Muratlı ve Marmaraereğlisi çevresinde ani yağışlara karşı yurttaşların dikkatli olması istendi.

AKOM VE VALİLİK PEŞ PEŞE UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının İstanbul’da etkili olduğunu duyurdu. AKOM’un değerlendirmesine göre kentte sağanak ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği öngörüldü.

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dikkat çekerek yurttaşları kuvvetli yağış ve rüzgârın yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyardı. Valilik açıklamasında sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL’DA SAĞANAK NEREDE ETKİLİ OLDU?

İstanbul’da sağanak; Beşiktaş, Sultangazi, Esenler, Kağıthane, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Çekmeköy ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede etkili oldu. Beşiktaş’ta bir kadın akıntıya kapılma tehlikesi yaşadı, Çekmeköy’de motosikletli kuryeler devrildi, Kağıthane’de cadde ve semt pazarı su altında kaldı, Kapalıçarşı ve Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda dükkanlara su girdi.

YAĞIŞ NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

AKOM’un değerlendirmelerine göre İstanbul’da yağışın gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji ise Marmara’da sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirtti.