İstanbul hava durumu: İBB AKOM'dan 4 Temmuz için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 4 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hazırlanan raporda, İstanbullular için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların özellikle öğle saatlerine doğru etkisini artırması öngörülüyor. İl genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların, metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Yağışla birlikte rüzgarın da Yıldız ve Poyraz yönlerinden saatte 15 ila 45 kilometre hızla kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Gün içinde hava sıcaklığının en yüksek 28°C, nem oranının ise yüzde 60 ile 90 arasında seyretmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı 24°C olarak ölçüldü.

Yağışlı havanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklığının 20°C'ye kadar gerilemesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre ise yağışlı havanın pazar gününden itibaren yerini güneşli yaz günlerine bırakacağı belirtildi. 5 Temmuz Pazar günü yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklığın ise 28°C olacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftada sıcaklıkların kademeli olarak artarak cuma günü 33°C'yi bulması bekleniyor.