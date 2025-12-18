İstanbul'da sahte alkolden ölüm iddiasında karar: Hapis cezası verildi!

İstanbul Bahçelievler'de, 10 Aralık 2024 tarihinde, otopark işletmecisi Beşir Çayıroğlu'nun (60), dükkanının karşısındaki mobilya imalathanesinde çalışan Gürcistan uyruklu David Buskazade'den (50) sahte alkol almasının ardından zehirlenerek öldüğü iddiasına ilişkin dava karara bağlandı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık David Buskazade, maktul Beşir Çayıroğlu'nun müşteki ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Buskazade, "Ben kimseyi öldürmedim, kimseye sahte alkol satmadım, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

6 YIL HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararının açıklayan mahkeme, sanık David Buskazade hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan taktiri indirim uygulanmaksızın 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beşir Çayıroğlu ‘maktul', hayatını kaybeden Çayıroğlu'nun çocuğu Mehmet Çayıroğlu ‘müşteki', David Buskazade ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 10 Aralık 2024 tarihinde saat 10.10 sıralarında, Bahçelievler'de özel bir hastanede alkol zehirlenmesi ihbarı yapıldığı, Çayıroğlu'nun yoğun bakımda tedaviye alındığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı. Şüpheli David Buskazade'nin Bahçelievler ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir mobilyacı dükkanında çalıştığının belirtildiği iddianamede, polisin Çayıroğlu'nun ölümünden sonra iş yerinde arama yaptığı, arama sırasında ise iş yerinde yerde duran kırmızı renkli bir poşetin olduğu, poşet içerisinde iki adet yarım litre pet şişede kokusundan anlaşılan metil alkolün tespit edildiği ve el konulduğu belirtildi.

"BENİM GETİRDİĞİM ALKOLDEN ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Adli Tıp Kurumu (ATK) 5'inci İhtisas Kurulu tarafından Beşir Çayıroğlu'na düzenlenen rapor da iddianamede yer aldı. Raporda, maktulün metil alkol sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği kaydedildi. Öte yandan David Buskazade'nin savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Şüpheli ifadesinde, "Ben bu alkolden çok kez içtim. Herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Ben bu alkolü satmak için getirmiyorum Türkiye'ye. Hayatını kaybeden Beşir Çayıroğlu'nun benim getirdiğim alkolden zehirlendiğini düşünmüyorum" dediği aktarıldı.

BAŞKA BİR ALKOL ZEHİRLENME OLAYINDA İSE SORUŞTURMANIN SÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede, maktulün şüpheliden temin ettiği alkol sonucu hayatını kaybettiği, yine aynı alkolü şüpheliden temin ettiği ortaya çıkan Mehmet Acabuca isimli kişinin, 8 Aralık 2024 tarihinde vefat ettiği ve bu olaya ilişkin de soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Buskazade'nin basında kaçak sahte alkol ölüm haberlerinin sıkça yer almasına rağmen olayda olası kastla hareket ederek, üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.

25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheli David Buskazade hakkında, ‘olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.