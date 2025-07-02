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İstanbul'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

İstanbul'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

2.07.2025 09:39:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kartal ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde Turgut Özal Bulvarı’nda saat 05.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; hızla seyir halinde olan Kerimcan Demirkol'un kullandığı 61 SS 134 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 KG 4544 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobildeki içki şişesi dikkat çekerken, araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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