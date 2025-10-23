İstanbul'da sıcak dakikalar: 5 katlı binanın iki balkonu çöktü!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Altıntepsi Mahallesi'nde gece saat 00.00'da korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; 5 katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık 1 yıl önce müteahhit tarafından kentsel dönüşüm sonucunda daire sahiplerinden satın alınarak boşaltıldı. Ardından yan binadaki daire sakinlerinden bazıları ikna olmadı ve mahkemeye başvurdu. Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı.

Herhangi bir çalışma ve "park edilemez" yazısı olmadığı için yurttaşlar, boşaltılan binanın önüne araçlarını park etti. Ardından gece yarısı metruk binanın 4 ve 5'inci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine çöktü.

Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Araçlarda ya da yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen yurttaşlar, ne uğradığını şaşırdı.

Ardından ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağdur yurttaşlar ise, karakola giderek şikâyetçi oldu.

"HERHANGİ BİR UYARI OLMADIĞI İÇİN ARACIMIZI KOYDUK"

Olayda aracı hasar gören İbrahim Bayraktar, "Dün aracımızı buraya park ettik. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Eşim birazdan çocuklarla çıkacaktı, arabaya binip işe gidecekti. Herhangi bir park etmeyin yazısı ya da uyarı olmadığı için biz de aracımızı koyduk. Sabah geldiğimizde bu şekilde gördük. Aracımın şuan kullanılmaz halde olduğunu düşünüyorum. Kasko ile görüşeceğiz, büyük ihtimalle karşılayacağını düşünüyorum. Karşılanmazsa gerekeni yapacağız. Sorumlular kimse şikayetçi olacağız" dedi.