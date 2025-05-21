İstanbul'da sıcak dakikalar... Servis şoförü ile polis ekipleri arasında arbede!

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde dün bir servis şoförü, sokakta durarak öğrenci indirmek istedi. Servis görevlisinden önce araçtan inen küçük çocuğa ise, o sırada sokakta seyir halindeki polis aracı çarpmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan durum karşısında araçtan inen polisler, servis şoförü ve servis görevlisine tepki göstererek trafik ekiplerini olay yerine çağırdı. Şoför ve polisler arasında bu sırada arbede yaşanırken, servis içinde bulunan çocuklar korkudan ağlamaya başladı. Yaşanan o anlar ise, kameraya yansıdı.



