İstanbul'da sıcak dakikalar... Trafikte yumruklar havada uçuştu!

7.11.2025 12:13:00
DHA
Avcılar ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle motosiklet ile hafif ticari araç sürücüsü arasında kavga çıktı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüyle hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosiklet sürücüsü araca yanaştı.

İkili araçlarından birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra sürücüler araçlarından inerek kavgaya devam etti. Çevredekilerin de araya girmesiyle kavga bir süre sonra sona erdi.

Beylikdüzü'nde de Esenkent kavşağına dönmek isteyenler beklerken, ana yoldan gelen bir sürücü öne geçmeye çalıştı. Öne geçmeye çalışan sürücüye trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi.

