İstanbul'da şiddetli yağış hava trafiğini etkiledi: Sabiha Gökçen'de uçuşlar aksadı!

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış, hava ulaşımını aksattı.

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle inişlerde ciddi sorunlar yaşandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş için alçalan uçaklar piste yaklaşamadı.

32 UÇAK BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Uzun süre havada tur atan bazı uçaklar yakıt kritiğine girerken toplam 42 uçak başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Pegasus ve AJet’e ait 32 uçağın İstanbul Havalimanı’na divert ettiği bildirildi.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin açıklamasına göre, 29-30 Mart tarihlerinde bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş iptalleri de gündeme geldi. Yolcuların uçuş durumlarını havayolu şirketlerinin resmi kanallarından takip etmeleri istendi.

AJET'TEN SEFER İPTALLERİ

Öte yandan AJet, hava şartları nedeniyle önemli sayıda sefer iptal etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 51 uçuşun iptal edildiği, 11 seferin ise başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, hava koşullarına bağlı olarak yeni iptallerin yaşanabileceği de ifade edildi.